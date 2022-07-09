因疫情暌違兩年、由勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「2022中部就業博覽會」，9日在台中世貿中心隆重登場，共釋出6,400個工作機會，吸引數千名的求職者，前來應徵求職。其中，幸康電子的資材主管月薪，更開出起薪9萬元，堪稱此次求職薪資最高的職缺。

就博會共有79家廠商參加徵才活動，共釋出6,400個工作機會。其中，矽品、大立光分別釋出515及392個職缺，成為會場前二大的徵才廠商。另外，先進光電提供318個職缺、天工精密206個職缺，及台灣卜蜂提供162個職缺。

專攻工業電源的幸康電子，也開出13種職缺，提供超過68個工作機會。其中，資材主管月薪，更開出起薪9萬元；矽品公司開出月薪上看6.5萬元的設備助理工程師職缺；位於彰化的怡利電子，也開出月薪上看6萬元的IE工程師職缺。

位於南投的環鴻公司及台灣卜蜂，也紛紛開出月薪上看5萬元的生管物控管理師（生產管理物料控制）、設備維修人員、生產儲備幹部及業務人員等高薪工作搶人才，整體就博會有645個工作機會薪資待遇，月薪高於5萬元。

包括勞動力發展署長蔡孟良、台中市、彰化縣、南投縣地方政府勞工局處首長代表、許多大學校長及工會團體理事長等貴賓，都到場關心，並為求職者加油打氣。

蔡孟良指出，為因應廣泛的求才求職需求，勞動部自7至9月期間，將連續舉辦5場實體「2022台灣就業通就業博覽會」；另在全國各地辦理2,000場以上的中小型徵才活動，歡迎大家上台灣就業通網站查詢相關訊息。

另時值畢業季，為支持青年就業，勞動部推動系列協助措施，包含「青年就業獎勵計畫」，獎勵青年畢業後，積極求職，最高可獲3萬元的就業獎勵；「產業新尖兵計畫」及學習獎勵金提供青年參加指定訓練課程最高補助訓練費用10萬元。

「青年就業旗艦計畫」，讓青年可免費申請參加工作崗位訓練，開訓當日即由訓練單位正式僱用，也鼓勵企業「先僱後訓」，補助訓練單位工作崗位訓練費；「青年尋職津貼計畫」則是提供在尋職期間，並接受就業輔導或推介就業服務的青年每月1萬元的尋職津貼。

尚在探索未來職涯方向的青年，可到勞動部各分署的青年職涯發展中心，或者預約台灣就業通網站「YOUTH職涯諮詢平台」，由專業顧問提供線上諮詢服務。

甫於7月1日上任的中彰投分署長劉邦棟指出，該分署是中部民眾的職涯靠山，而今天到場求才的廠商及求職的民眾，不但給了該分署服務的機會，也掌握可能改變命運的重要契機，因為你們想要的千里馬和伯樂，就在會場中。

劉邦棟也鼓勵求職民眾，找到工作只是開始，持續提升本身職能，才能讓職涯走的久遠、走得開闊！青年朋友也可多加運用政府資源，如參與「青年就業旗艦」、「產業人才投資方案」等計畫，進而提升自我職場競爭力。

9日活動中，除就業媒合外，現場設有許多服務專區，如「職涯領航專機」、「委辦資源區」、「職訓精厲害」、「創客展示區」及「多元庇護展售區」等，全方位提供職涯諮詢、履歷健診、優勝履歷展示、職訓課程諮詢、成果展示，及體驗等就業服務。