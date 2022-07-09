郭和昌與插畫家阿布布思義一同暢談繪本創作理念。（崔正綱攝）

民間企業購買680本繪本捐贈給教育局，教育局頒發感謝狀。（崔正綱攝）

高雄長庚醫院兒童內科部教授郭和昌致力於推廣、提高大眾對川崎症疾病的認知，再度攜手抗癌「療癒系插畫家」阿布布思義及麗文文化出版社，出版《小薇不見了：川崎症－教育繪本》一書，並在今日下午舉辦發表會。郭和昌希望用淺顯易懂的文字配上色彩溫暖的插圖，除了親子獲得共讀愉悅之外，也藉此幫助家長認識川崎症疾病。書中帶領讀者瞭解川崎症的五大症狀、特殊治療方法、飲食與運動注意事項。

繪本講述富有正義感的梅花鹿小薇，充當動物村莊守護著，每日都在幫助村民們，然而有天小薇神奇的不見了，動物村莊的生活沒了小薇變的秩序大亂，村民們都好擔心，到底小薇去哪裡了呢？原來是因為小薇小時候患有川崎症，一年當中要有一天進行例行身體檢查，才會消失不見，令村民們鬆了一口氣。而小薇向媽媽約定「我要成為村莊金牌超人，保護媽媽跟村民們！」，數年後，小薇完成約定，成為了金牌超人，受過小薇幫助的村民前來祝賀。

川崎症是一種幼兒棘手疾病，是一種多系統血管發炎症後群，目前造成的原因仍不明，主要造成心臟冠狀動脈的發炎而影響孩子健康，嚴重者可能需要終生服藥。

郭和昌表示，「讓每一個家長都能認識川崎症」是他的使命，因先前出書講述關於川崎症的症狀，但內容太過艱澀導致許多家長都看不太懂，所以有出版繪本的想法。繪本故事根據訪問多位川崎症孩童家長，與出版社編輯一起合力完成，再藉由阿布布思義可愛溫暖的插畫，讓親子一起閱讀故事外，還能教導家長對於川崎症的症狀特徵與危害。

郭和昌指出，川崎症目前危害在於發燒沒有即時診斷出來，通常診斷出來都發燒超過9天了，心臟已經受到不可逆傷害；川崎症有5項症狀，但不一定都會出現，有時就2、3個，就要靠心臟超音波診斷。郭和昌也呼籲家中小孩只要發燒3天就要評估是否有川崎症。

阿布布思義表示，用童趣的方式宣導川崎症，讓小孩對繪本感興趣，而父母跟小孩一起讀繪本時，無形中也知道川崎症疾病相關知識，未來遇到小孩發燒數日的狀況時，也能有警覺心。