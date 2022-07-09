民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲，引發爭議，民進黨則力挺到底。台大將成立調查委員會，承諾兩個月完成調查。針對林智堅被爆他的碩士論文涉抄襲另一位碩士生余正煌，林智堅對此已出面否認，前民進黨立委郭正亮則預測認為，余正煌不會妥協，可能會出來說他被抄。余正煌若萬一妥協，國際政治專家賴岳謙表示，假如使用論文資料沒有引註，把資料竊為己有，余正煌的學位會受到考驗，甚至調查局的官位也要被撤銷。

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，根據《蘋果新聞網》一份網上民調，有5萬多人投票，認為林智堅抄襲的達94％，他不禁說，民進黨就是要考驗叫大家當趙高「指鹿為馬」，硬幹到底，讓林智堅去登記參選桃園市長，到時他要怎樣面對94％的網友。這就要看「媽媽要不要膩愛媽寶到底」、「媽媽」要不要面對群眾？

資深媒體人黃暐瀚則向郭正亮問到，「你說余正煌不會妥協，會出來說他被抄？」郭正亮回說「你等著看」。黃暐瀚不禁喊，「如果這樣，林智堅就倒了。」

余正煌萬一妥協，賴岳謙認為，假如使用論文資料沒有引註，把資料竊為己有，余正煌的學位會受到考驗；而他現在是調查局官員，官位要被撤銷，因為學位有問題。他強調，台大社科院長蘇宏達要秉公辦理，把事情查清楚。