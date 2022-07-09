蔡淑臻與鄭人碩於台北電影節合體，擔任頒獎人，2人穿了一身俐落黑色褲裝，笑說說好要穿「情侶裝」。前男友李沛旭前天突然宣布結婚喜訊，蔡淑臻說沒有親自恭喜，只有透過媒體恭喜對方，鄭人碩在一旁救火：「但我最近一直恭喜她，她的戲劇表現很不錯。」蔡淑臻再被問和李沛旭多久沒聯絡了？鄭人碩再度救援：「我們昨天才聯絡。」對於李沛旭的婚訊會不會覺得驚訝？蔡淑臻淡定地回覆：「遲早的事吧。」看起來心情絲毫不受影響。