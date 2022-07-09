富邦悍將洋投羅力4日挑戰百勝，但比賽因雨保留，9日他在牛棚待命，在6局下上場中繼1局無失分，這也是他相隔2186天再度中繼出賽。

富邦在周一作客台南面對統一獅，當時推出羅力先發，但當天比賽到2局下時下起大雨，最終因雨保留，羅力共用30球投1局。

昨天賽前總教練丘昌榮就表示，今天由范米特先發，羅力會在牛棚待命，預計中繼1局，今天他在6局下登板，用8球抓下3個出局數，沒有失分。羅力上次後援已是2016年7月14日，當時面對中信兄弟中繼1局、失1分，這也是他睽違6年再度中繼出賽。