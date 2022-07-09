新聞網站「文春online」9日報導，山上徹也畢業自名門升學高中，最後卻犯下暗殺日本前首相安倍晉三的大罪，原因可能與家庭問題有關；除了父親和外祖父早逝、母親破產等帶來的經濟困難外，山上曾加入與母親所屬宗教團體不同教派的組織，並將對該團體的怨恨連結到安倍身上。

根據報導，山上徹也在奈良本地長大，1999年自當地名門升學高中畢業、2002年至2005年加入海上自衛隊，2020年秋季至今年5月則以派遣員工的身分，在京都府內塑膠製品公司的倉庫中工作；鄰居表示，山上感覺是個「憂鬱」、「態度冷淡」的人，服裝沒什麼特色，也不太與人打招呼。

知曉山上小時候狀況的當地居民回憶，他幼年喪父，與母親和妹妹搬到外祖父家居住；雖然妹妹經常在附近的空地遊玩，但山上似乎幾乎不出門；在受到一家人依賴的外祖父過世後，恐怕過著相當辛苦的生活。根據報導，山上的母親1999年賣掉外祖父的房子、2002年破產，一家人面臨經濟困難的問題。

另「文春online」報導，山上母子之間更存在宗教衝突，他曾短暫進入母親所屬的宗教團體，稍後則參加自該團體分裂出的組織，並對母親所屬的團體心生怨恨；可能是該團體與安倍有濃厚連結，才讓山上起了殺心。

事實上，山上在接受警方調查時，也供稱動機不是來自政治立場上的對立，而是對與安倍有所連結的特定團體抱持怨恨，強調其導致自己「家庭破裂」。