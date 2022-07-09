↑李佳豫（左起）、臧芮軒、檢場、楊貴媚、李運慶、華千涵昨出席慶功茶會。（羅永銘攝）

大愛戲劇《天下第一招》一場2代主角通過隧道世代交替的神剪接，收視飆高，演員楊貴媚、檢場、臧芮軒、李運慶、李佳豫、華千涵昨出席慶功茶會。楊貴媚劇中女兒華千涵最後因癌症英年早逝，即使常演出生離死別，她還是坦言像心頭割了塊肉，但她也說活到這把年紀，對生死已經隨遇而安，「年輕時候會感覺到害怕，經營的事業不能說放棄就放棄，現在則平常心看待。」

她製作的實境節目《老少女奇遇記》口碑收視都不錯，會不會想要挑戰製作戲劇？她謙虛形容當製作人是「趕鴨子上架」，對製作這一塊還要再學習：「我以後都不會再抱怨製作單位了。」

提到印象最深刻的一場戲，楊貴媚分享有場華千涵因得癌症接受化療，忍不住跑到工廠廁所吐血，出來撞見自家員工，員工們體貼地先出去，讓她清理完才進入廁所。沒想到飾演2名員工的臨演，正是現實中撞見大女兒吐血的師姐，拍攝當下2人哭到泣不成聲直喊：「媚姊，我們真的受不了。」

檢場在劇中飾演沉默的爸爸，和太太楊貴媚屬於「女主外男主內」。他和老婆李翊君因為工作領域不同，沒辦法給彼此意見，反倒2夫妻會給女兒「香奈兒」的音樂創作很多意見。不過檢場說母女不可能合作，不同世代對音樂的喜好落差太大了，「年輕人的音樂要聽久了才有辦法接受。」

李運慶在劇中是獨子更是開心果擔當，特別受大姊華千涵照護，實際上他在家中排行第2，自己與大哥的相處較為沉默，不容易把心裡話說出來，很開心能體驗到被姊姊溺愛。拍戲期間李運慶會貼心開車載送劇組演員、幫忙買東西，遇上元宵節還展現好廚藝，準備鹹湯圓給劇組，讓前女友李佳豫直呼：「不敢相信是運慶煮的。」

而劇組在高雄拍了2、3個月，大夥拍出好感情，華千涵還會到處找美食、按摩、修指店邀大家一起享受。楊貴媚也透露有位鐵粉從台中跟著劇組高雄，每天都提供吃不完的水果，李佳豫還因此胖了4公斤。