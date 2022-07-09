台灣保養達人ELSA在2002年成立的品牌「ElsaGusa－艾莎古薩」迎來20周年，身為創始人，ELSA不斷勇於嘗試，思考著如何能讓更多人明白粉刺、痘痘的正確處理方式，被各網封為「粉刺達人」。曾為行銷煩惱的ELSA，數月前帶領工作團隊進軍短影音 APP「Tiktok」，有了耀眼的成績。

貝克大叔教拍TikTok

而過去二十年來，ELSA為行銷付出無數心力，也嘗試各種方式，嘗試過投放廣告、甚至還拍過微電影，仍感覺行銷效果有限。今年春夏之際，她邀來在短影音 APP「Tiktok」以拍片與剪輯技巧教學而人氣火紅的「貝克大叔」，以及貝克大叔在「種草新媒體」公司的共同創辦人「勁牛老師（勁牛觀點）」專程為艾莎古薩的經營夥伴們上課，學習用TikTok拍短影音，且在課堂結束之前就要展示拍片成果。貝克大叔大讚ELSA在Tiktok表現優秀，設立TikTok僅約一個月，就成功吸引看到Tiktok的顧客前往做保養諮詢並且購買產品。

Tiktok網紅貝克大叔示範教學Tiktok拍法。（艾莎古薩提供）

「深度交流」非常重要

日前她與貝克大叔於線上分享使用TikTok的心得，兩人皆一致認為，過去店家透過臉書與消費者互動起來僅是「店員與陌生顧客」的關係，但在TikTok的「陌生開發」下，不僅交流越趨密切，人與人的交流意識也被加強，交心程度有如朋友。ELSA說：「深度交流最重要，粉絲真的不必多；他們（顧客）還會寫訊息來回饋抗痘成功的心情。」

Elsa開設TikTok獲好評。（艾莎古薩提供）

ELSA表示：「其實大家現在很少花時間看主流媒體了，你做自媒體，才是王道。」ELSA覺得主流媒體都是拼觀看流量，小小流量的東西都不受重視，因此很多好的內容都沒有機會成長為大眾關注的內容。她說：「主管講求業績壓力，新聞業者辛苦，讀者又沒有耐心理解和閱讀深入報導，只有追求表面上的吸睛度。難怪要有自媒體的誕生。」

ELSA還說，現在全球都在做TikTok，「（規模）就算小也不會真的太小，只要深耕你自己專精的內容，就會吸引越來越多屬於你的粉絲。」