台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，要求省道全面開放機車行駛、重機上國道、廢除區間測速等5大議題。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召3000輛機車和大型重機遊行圍城，除了機車，也有民眾騎著腳踏車參與遊行。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召3000輛機車和大型重機遊行圍城，遊行車隊特別選擇禁行機車的忠孝西路表達抗議。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召機車和大型重機遊行圍城，遊行騎士將機車停放在凱道上用標語表達訴求。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召機車和大型重機遊行圍城，遊行車隊最後3000輛機車停放在凱道上表達訴求。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召機車和大型重機遊行圍城，遊行騎士將機車停放在凱道上用標語表達訴求。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召機車和大型重機遊行圍城，遊行騎士將機車停放在凱道上用標語表達訴求。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召機車和大型重機遊行圍城，遊行騎士將機車停放在凱道上呼口號表達訴求。（季志翔攝）

台灣機車路權促進會9日舉行「2022交通解嚴大遊行」，要求省道全面開放機車行駛、重機上國道、廢除區間測速等5大議題，以「拒絕排斥 正視騎士」為訴求號召3000輛機車和大型重機遊行圍城。

台灣機車路權促進會針對交通部表達對於交通現況的不滿，期望透過遊行提醒所有用路人，交通部對機車的管理方式形同戒嚴。 促進會表示，台灣有1400多萬輛機車，交通部卻長期漠視機車騎士的路權，使用進行機車和強制待轉將機車限制在外側車道，修法10年後仍然不允許重機車騎上國道，放任地方政府無端禁止重型機車使用高架道路，交通部只公開報告交通死傷事故的數據，卻忽略只有財損的事故，以至於機車、自行車和行人等弱勢用路人在事故統計中被過度放大。

經統計包含財損的交通事故後，得出機車肇事率遠低於汽車肇事率。顯現交通部認為機車使用者能力不佳，純粹是偏見。 促進會理事長黃柏岳表示，活動有申請合法路權，現場參與的機車汽車約有3000輛，希望透過集會遊行提出訴求，台灣社會每年發生交通事故有3000多件，這已經是國安危機，希望政府好好正視交通政策，破除歧視還機車路權，促進會曾經向前交通部長林佳龍反映訴求，現在也在跟現任的交通部長王國材努力接洽中，希望能正視訴求。

促進會也提出五大訴求，包括 1. 省道全面開放機車行駛，即刻開放蘇花改、南迴改通行機車。 2. 廢除道路交通安全規則第99條，全面廢除禁行機車，全面廢除兩段式左轉、即刻開放大型重機車行駛高速公路。 3. 全面廢除區間測速，反對不合理速限、拒絕監控手段。 4. 人民參與交通決策，反對政策歧視機車、還民眾合法改裝權利、開放民間參與道安會，擁有保障席次並將民間團體代表納為當然委員。 5. 道路工程改善，廢除外側左轉專用道、常設內側左轉專用道、以避車彎取代路側停車格。

9日的大遊行從花博以東中山北路出發，繞行台北市區，騎上全面禁行機車的忠孝西路後於凱道集會，表達人民堅持廢除禁行機車、二輪行駛高速公路的決心，要求交通政策開放公民參與。 促進會也預告將在11月25日發起「騎上高快速、投票真迅速」的活動，邀請在外地工作和求學的人，一同使用快速又安全的路返鄉投票。