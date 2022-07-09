劉品言（左一）到庹宗康（左二起）、炎亞綸、楊銘威、姚元浩以及鬼鬼主持的《來吧！營業中》中擔任小幫手。（TVBS提供）

劉品言日前到TVBS《來吧！營業中》擔任「老屋」小幫手，女神一駕到，各位男性主持人立刻變成「暖男」。

劉品言吃著庹宗康買的愛心早餐，楊銘威看到驚訝地說：「只有妳來，康哥說隨便坐，其他人來從早忙到晚也沒東西吃，其他集的幫手看到應該會吃醋。」最終結束，劉品言則表示真的有累到，喝完第一口水，下次喝到已經是兩個小時過去，但只希望把最好的服務帶給大家。

之前的小幫手海裕芬、是元介、張棋惠、陳妤及All in five等人，則變身客人到「老屋」餐廳用餐，剛進門，姚元浩就發現大家妝髮整齊，跟來幫忙時的油頭滿面截然不同，海裕芬看著劉品言說：「妳看起來很累，瀏海都分岔了。」

大家一邊聊著之前幫忙的趣事，異口同聲說「很想偷吃食物」，今天果然實現願望，可以大快朵頤。而海裕芬也職業病發，內場盤子找不到，她立刻正確講出放在哪個櫃子裡，讓吳映潔佩服：「記憶力也太好。」All in five也因為錢帶不夠，以「肉償」洗碗幫忙。