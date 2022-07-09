你也常久坐不動嗎？現代人上班、上課長時間坐著維持相同的姿勢，不僅要擔心屁股變大、大腿變粗之外，有醫生示警，久坐只要超過標準範圍2小時，就有可能增加心血管疾病的發生機率，甚至還會提高死亡率，「久坐」看似再平凡也不過的舉動，帶來的傷害卻不可輕忽。

中華民國肥胖研究學會理事長、雙和醫院醫療副院長劉燦宏在節目《健康2.0》中分享，久坐對健康的傷害非常大，世界衛生組織將其列為10大致病元兇之一，醫界更稱之為「新的菸害」。劉燦宏指出，坐久了不僅會導致腰痠背痛，大部分的肌肉也會呈現放鬆狀態，並停止分泌可以分解血液脂肪的激素「脂蛋白脂肪酶」，讓脂肪堆積，提升三高風險。

值得注意的是，劉燦宏說，只要連續坐著超過2小時，身體的組成就會改變，長期下來肌肉減少脂肪增加，讓身體空間最充足的下腹或是屁股囤積過多脂肪，也就成了所謂的「中央型肥胖」。

劉燦宏表示，有國外研究顯示，每天久坐比標準範圍再多2小時，就可能增加20%罹患第二型糖尿病的風險，也可能有5%機率增加心血管疾病的發生，提高死亡率。因此劉燦宏建議，每隔一小時就要起來活動手腳關節、伸展5至10分鐘，才能遠離久坐帶來的傷害。

只要連續坐著超過2個小時，身體組成就會改變，長期下來會還有可能會提高三高的風險。（圖／翻攝自《健康2.0》）

無獨有偶，美國一項新研究針對60歲以上長者進行活動追蹤，發現每天久坐一小時，中風風險恐增加14%。據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該研究在7千多名平均63歲的受試者身上配戴追蹤器，計算他們的活動範圍和運動強度，除了晚上8小時睡覺時間，其餘時候一律不得取下。

該項測試經過7年後得到的結果顯示，每天久坐1小時，中風風險平均增加14%，並發現一整天黏在椅子上長達13小時或更久的人，為中風高危險族群；與坐著約11小時的人相比，風險增加了44%。