藝術能否更積極介入台灣老年照護？國立台南藝術大學攜手馬偕醫學院， 10日將在台北天成飯店舉行「藝術長照與健康照護論壇」，國內外學者專家共同探討藝術在老年長照可扮演的角色，實體與線上計600餘人報名，顯示此一議題受社會關注。

論壇將由創造性舞蹈教育專家安．格林．吉伯特（Anne Green Gilbert）以「創意腦力：頭腦跳舞」為課程主題揭開序幕，馬偕醫學院長照所兼任教授楊崑德主講抗老與免疫。論壇兩大主題分別是「健康照護與優雅老化」、「藝術長照與幸福老化」，南藝大教授賴錫中、施德華、潘罡以及楊崑德醫師、台灣藝術長照協會理事長莊育冠、社福組督導張雯慧與等人，跨領域分享藝術介入長照的心得。

南藝大校長詹景裕指出，台灣正快速進入高齡社會，老年長照成為重要課題，如何透過學理與實務的探討，進一步發揮藝術的力量，很值得高等教育關注。南藝大將「藝術長照」列入校務中長期發展計畫，而今年9月起的111學年度開辦藝術長照研究主題的醫療民族音樂學組碩士在職專班，也開始啟動藝術長照認證課程的規劃作業，此外今年校慶活動也將舉辦首屆「藝術長照學術研討會」。

詹景裕指出，南藝大近年積極投入教育部「大學社會責任」計畫，已累積出充足的藝術長照研究與實務經驗，而台灣進入高齡社會後，銀髮族對藝術的需求也轉趨迫切，無論是進行藝術展演的純粹欣賞活動，或是帶領藝術實作的沉浸式課程體驗方案，都是將藝術能量擴展到高齡族群的有效作為。10日的論壇將通過產官學的跨域整合論述，呼應並凸顯當代高齡社會中藝術介入健康照護之迫切需求與實踐方式。