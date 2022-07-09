2022第24屆台北電影節9日舉行頒獎典禮，由《美國女孩》主演方郁婷擊敗李沐、林品彤、鄭逸軒、黃泰維拿下最佳新演員獎，是她繼金馬獎之後，再度拿下最佳新演員獎項，方郁婷領獎時致詞：「想回試鏡、殺青，這是一個超級夢幻的旅行，特別謝謝家人的支持，再次謝謝《美國女孩》團隊，有你們我才接觸到電影，謝謝你們的照顧。」

方郁婷說頒台北電影獎比去年頒金馬獎更緊張，自己也不知道為什麼，被問到兩座獎盃擺哪時，她笑說因為家裡東西很多，獎盃就跟她自己拼到一半的樂高放在同一櫃。另方郁婷也特別提到，片中的媽媽影后林嘉欣一直都很關心她：「想要謝謝嘉欣媽媽，在我拍戲有困難的時候都會幫助我，就算人不在台灣也會傳訊息跟我打氣。」

評審給予方郁婷的得獎理由，是她表演真切細膩、牽動人心，面對強大的對手演員卻展現了難能可貴的大將之風，充沛的表演能量，讓她未來將精彩可期。方郁婷儼然是明日之星，她說現階段有上課還是以課業為主，但接下來還有兩部作品。