資深狗仔葛斯齊不久前一連串大爆料，揭露大S前夫汪小菲還沒離婚就偷吃的醜聞，引起各界關注和撻伐，其中綜藝大哥吳宗憲6月出席活動就批葛斯齊失德，還批「家裡的人會覺得兒子當狗仔是榮譽的事嗎？」；葛斯齊今（9日）新書發表會特地請母親出席，並問她憲哥的疑問，大方回應被網友讚爆。

葛斯齊近期出版書籍《狗眼人間》，把當狗仔所見所聞和心路歷程，透過文字分享給更多人看到；今日葛斯齊舉辦新書發表會，事後他也在臉書上發文，點名吳宗憲憲哥，他特地請母親現身發表會，當場詢問母親「當狗仔的母親會感到羞恥嗎？」母親則驕傲地說，「感到很光榮」。

葛斯齊今（9日）新書發表會特地請母親出席，並問她憲哥的疑問，大方回應被網友讚爆。(圖/ 摘自葛斯齊臉書)

對此，葛斯齊針對憲哥上個月公開批評他的言論，語重心長地表示，「尊重各行各業我們有我們的專業有存在的必要，當然你我只是立場認知的不同」；也意有所指地說，他知道憲哥不會想讓露西派（鹿希派）當狗仔，「請他好好當個稱職的明星！至少我不會碰那些有的沒的」，最後也感謝憲哥指教。

6月初憲哥在活動上建議葛斯齊收手，不要再爆料，也脫口「家裡的人會覺得兒子當狗仔是榮譽的事嗎？」看似公開指責他，如今葛斯齊才會找母親現身回應。許多網友也對事不對人，覺得葛斯齊「尊重各行各業」這段話很對，紛紛力挺，「給媽媽100分，又美講得又好，現場聽都要哭惹」、「職業無貴賤之分」、「我有到場，可以證明小葛媽媽說的話」。