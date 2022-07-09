全世界正為偉大政治家、日本前首相安倍晉三齊聲哀悼，昨日午間魂斷奈良造勢現場，策劃這樁槍擊案的槍手山上徹也究竟是預謀還是臨時起意，他在接受警方盤問時前後供詞不一。如今網友翻出事發前不久，網路上一則留言「我做了一個夢...」，發文者疑似山上本人，目前警方已展開調查。

根據日本網媒《J-CAST新聞》引述匿名文字討論板「Channel 2」(5ちゃんねる)，就在安倍遇刺前4小時，版上流傳一則稱「頗大的事要發生」的預言貼文，使得奈良槍擊案似乎有跡可循，目前引起警方大規模追查。

可以看到發布確切時間在2022年07月08日禮拜五(金曜日)，早上7點19分。內容寫道，「今天禮拜五，某個地方將發生頗大的事件，而這件事對特定政黨來說會相當有利，順風不減地衝~衝~衝~衝~進投開票日….做了這種夢。」

就在4個小時後，奈良市和西大寺站附近的造勢現場傳來2聲槍響，人在現場的安倍中彈倒地，送醫搶救後宣告不治。目前尚無法證實作者是誰，許多網友看完忍不住暴怒，表示「就是你!」、「很明顯，就是槍手本人…」、「如果真的是這樣，那警護課在幹嘛?」