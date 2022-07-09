民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控碩士論文涉嫌抄襲，指導教授陳明通第一時間護航，總統蔡英文也留言力挺林智堅。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰於昨（8）日就拋出了桃園選舉的關鍵震撼彈，他認為「台大的報告」恐成為桃園選舉決定性因素，引發討論。

于北辰昨日在《品觀點》的「北杯說故事」中表示，這次林智堅的論文事件，「9月份台灣大學公布的評定結果非常重要」，如果台灣大學評定的結果是「林智堅是抄襲、要撤銷學位」，于北辰直言「那麼林智堅的選情崩盤，不用選了，因為不管你的施政有多好，不管在新竹有多麼棒的成效，如果經過台灣大學公布論文是抄襲，真的不用選了」。

不過于北辰也說，「如果今天台灣大學公布，不是抄襲，是正當引用」，那林智堅的選情會在9月份一飛沖天，于北辰說「因為這可以證明都是抹黑、誣賴，所以這個事件的關鍵點就在於台大9月份揭曉」」，他更分析，之所以林智堅會投入桃園選戰是因為，民進黨預估他「夠年輕」，可以吸引年輕的選票，再來就是林智堅的「政黨屬性不夠明顯」，林智堅在新竹施政跟鄭文燦有點像，藍、綠他都照顧，所以民進黨會希望林智堅延續鄭文燦8年的施政成果，這些都是施政、年齡、形象上的優勢。

但最後于北辰也說，「如果林智堅這一次的論文沒辦法度過這關，那就是道德的瑕疵，台大的報告出來，將成為一個震撼彈」，于北辰也坦言，「桃園這一次很早就丟出了一個決定性的因素，接下來兩個月會非常精彩」。