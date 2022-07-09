2022台北電影節頒獎典禮於7月9日晚間登場，今年除入圍影星外，還力邀歷屆影帝、影后以及曾任影展大使的眾星與今年評審團一同出席頒獎，使得本屆台北電影節更加星光熠熠，其中今年以頒獎人身份出席的許瑋甯，她身穿Wona concept禮服，飄逸的長裙宛若仙女般氣質，使得現場攝影師們驚呼連連，而身為香奈兒品牌大使多年的她，當然也不忘以香奈兒高級珠寶如Sailor Suit不對稱耳環、Lune戒指以及Ruban戒指等總價近百萬的飾品，為整體造型增添奢華感，也為品牌搶奪版面。

王渝萱以香奈兒2021/22 Métiers d’art工坊系列出席台北電影節。（台北電影節提供）

李沐以香奈兒2021/22 Métiers d’art工坊系列出席台北電影節。（台北電影節提供）

經常被視為「香奈兒女孩」的演員王渝萱、李沐，也分別以香奈兒2021/22 Métiers d’art工坊系列，紅色斜紋軟呢洋裝搭配雙色瑪莉珍鞋、以及同系列的Lesage刺繡工坊亮片背心、水洗丹寧褲現身，為這項頒獎典禮增添典雅的氣勢。

大霈（李霈瑜）以黃色笑臉長裙腳踩知名紅底鞋鞋Christian Louboutin俏皮亮相台北電影節。（台北電影節提供）

相較於前面兩位的典雅造型，此次以頒獎人現身的大霈（李霈瑜），她Alice + Olivia兩截式禮服上印有許多黃色笑臉，腳踩知名紅底鞋鞋Christian Louboutin，搭配總價250萬元的Piaget珠寶，則顯得十分俏皮。

蔡亘晏以GELÉE白色禮服搭配PIAGET珠寶，性感不失氣質。（台北電影節提供）

邵雨薇以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，搭配寶格麗珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。（台北電影節提供）

而以《咒》入圍本屆北影女主角獎的蔡亘晏以及頒獎嘉賓邵雨薇，兩人雖選擇一黑一白相異風格的服裝，但皆默契以深Ｖ、側面挖空設計，展現好身材。前者以GELÉE帶有些許異國風情的白色縷空長裙，搭配PIAGET 鑽石手鍊、耳環、戒指等，整體呈現性感不失氣質的時尚氛圍;相較於蔡亘晏的異國風情，邵雨薇則以Michael Kors Runway系列亮片鏤空禮服，腳踩Salvatore Ferragamo繫帶高跟鞋，並以總價近600多萬的BVLGARI珠寶，展現不輸三金紅毯的氣勢。

蔡淑臻以pushBUTTON 帥氣褲裝，搭配搭配De Beers Jewellers 鑽石珠寶帥氣亮相。（台北電影節提供）

鄭人碩以dunhill搭配寶格麗珠寶，以頒獎人身份亮相台北電影節。（台北電影節提供）

近期以《村裡來了個暴走女外科》而備受關注的蔡淑臻，則一反本次女星紅毯熱愛的裙裝，以pushBUTTON 帥氣褲裝，搭配搭配De Beers Jewellers 鑽石珠寶，與鄭人碩一同現身，更笑說「我要跟碩哥（鄭人碩）穿情侶裝！」而鄭人碩則以英倫時尚品牌dunhill以及寶格麗珠寶，呼應蔡淑臻的帥氣造型。被問道舊愛李沛旭的婚訊是否有感到訝異，她笑說「遲早的事吧？」一旁鄭人碩連忙搭話「我最近一直在跟她恭喜，因為她的作品（《村裡》）反應很好。」

藍正龍以Giorgio Armani 2022春夏系列，久違現身與鎂光燈前。（台北電影節提供）

温昇豪以Salvatore Ferragamo搭配總價近400萬元的寶格麗珠寶現身，展現時尚紳士風範。（台北電影節提供）

楊祐寧出席頒獎典禮，不改幽默本性逗得現場哈哈大笑。（台北電影節提供）

另外在公布頒獎嘉賓後，備受期待藍正龍，則默契與温昇豪以深色義式紳士風格現身，前者此次也以Giorgio Armani 2022春夏系列深藍色套裝與會以GA經典優雅的設計，展現成熟型男的迷人魅力;而後者以Salvatore Ferragamo午夜藍細條紋男士西裝，搭配總價近400萬元的寶格麗珠寶現身。而將於月底辦婚禮的楊祐寧，則白色大衣搭配伯爵陀飛輪腕錶現身，被問道認為本屆紅毯第一帥是誰？向來幽默的他則回應「這種事不要自己講，要別人講。」引得現場笑翻天，為典禮正式開始前帶來歡樂的氣息。