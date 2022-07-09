花蓮1名女子小芳（化名）去年3月和一票友人徹夜喝酒，在家中床上準備睡覺時，2名男姓友人也跟著躺在她的左右側，其中1男先對她親吻摸胸，她因為對對方有好感未拒絕，沒想到另1男也開始對她摸胸，她試圖阻止2男未成，對方還互相嘻笑，她為此深感受辱決定提告，2男分別被判8月、10月。

判決書指出，小芳去年3月25日凌晨與心儀對象先在外頭喝酒後，之後到另1名友人家繼續喝，一票人喝了整晚，小芳陸續喝下20瓶啤酒，倒在床上準備休息，心儀對象男子與友人也躺上床，分別睡在她的左右邊，而男子先是親吻她，她因對對方有好感而未反抗，但沒想到友人也跟著開始親、摸她。

小芳稱當時2名男子從胸部一路摸到下體，她根本不知道是在摸，出聲罵「你們這樣太誇張，你們不要弄我」，但對方仍繼續嘻笑、未收手，她最後嘗試推開2人未成，索性起身，其他友人也驚醒，2男才終於停手，小芳才趕緊打電話給姐姐求救，還一怒把酒瓶砸碎，2男則逃離現場。

小芳事後報警，警方並在她的內衣裡採檢到1名男子的DNA，而監視器也拍到另名男子跳樓逃走的影像，且2男事後不斷傳道歉訊息給小芳，她也拿出訊截圖作證，法官認定2人犯行屬實，依共同犯強制猥褻罪，處阿豪、阿宏有期徒刑各8月、10月，全案還可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障