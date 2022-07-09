同樣都是保送開局，但結果卻是兩樣情，味全龍先發投手鋼龍隨即回穩未失分，最終繳出6局僅失1分好投，率隊以3比1擊敗富邦悍將拿下2連勝，也賞富邦吞下本季第2度7連敗，富邦對戰龍隊則吞下8連敗。

鋼龍一登板就先保送富邦開路先鋒林哲瑄，但他隨即回穩，連續抓下3個出局數。反觀富邦先發投手范米特同樣也是先保送開路先鋒郭天信，但接下來安打、觸身球失掉2分，鋼龍只在3局失掉1分。

鋼龍此役用91球投6局，僅被敲2支安打、失1分，另投出4次三振、3保送，拿下本季第6勝（另有2敗）且是個人4連勝。

不過賽後總教練葉君璋透露，鋼龍今天狀況其實沒有特別好，受到高溫影響，直到第3、4局左右狀況才開始好轉，「他跟我說覺得快暈倒，真的太熱了，所以才沒投第7局，他怕上去會暈倒在球場上。」

受到疫情跟天氣影響，龍隊從7月份開始進入瘋狂補賽，18天中要打14場比賽，密集賽事也讓球員體力吃不消，葉總說：「看得出來密集的比賽，不管是投、野手都很疲勞，也算是新的考驗。」

鋼龍獲選單場MVP，也入境隨俗在頒獎台上熱舞，但他下來就直呼舞步很難，稱讚「小龍女」的舞蹈真的是專業的。言歸正傳，他也坦言自己的身體是疲累的，因為天氣熱，自己雖然一直喝水，但流失的水分趕不上喝進去的，但他用很強大的意志力來與天氣對抗，把傷害降到最小。