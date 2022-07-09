暑假天氣炎熱，南投縣避暑景點清境農場9日湧進4500名遊客。（清境農場提供／陳淑芬南投傳真）

暑假天氣炎熱，南投縣避暑景點清境農場成為熱門景點。（清境農場提供／陳淑芬南投傳真）

暑假來臨、天氣酷熱，上山避暑成為旅遊好選擇！南投縣境內的清境農場及溪頭自然教育園區今天都遊客爆量。溪頭湧入6000多人，清境農場也表示，暑假第一個周末2日因受下雨影響，入園遊客僅約3000人，今天則突破4500人，已達到去年同期的8成5。

7月邁入暑假旅遊旺季，雖仍未脫離疫情陰霾，但酷熱夏季，南投縣溪頭及清境農場等高山避暑景點也水漲船高，2日是第1個周末因受下雨影響未爆發力道，今天是第2周末，天氣晴朗立刻發酵。

清境農場產銷組組長林英志表示，2日入園遊客約3000多人，今天晴朗炎熱，遊客立即暴增為4500人，約已恢復到往年同期人潮的8成5。

林英志指出，園區除了安排「趕羊秀」外，自6月1日起恢復每天馬術秀表演，聘請遠自蒙古國際級馬術特技表演團隊駐場演出，表演加拿大皇家騎警隊旗隊分列式、五人雙馬疊羅漢、馳馬凌空盤旋及高空紅彩帶瑜珈等高難度特技馬術。

此外，清境農場在暑假期間每周三再加碼推出「夏季牧場大遊行」活動，遊客可進劇裡與綿羊親密互動，還有小羊照相，數量120組，民眾要掌握良機。

溪頭園區則表示，今天吸引超過6500人入園，幾乎回到疫情前的盛況，停車區在11時就已客滿，每逢暑假周末遊客常見爆量，並呼籲遊客盡量避開尖峰時段。