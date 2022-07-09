民進黨桃園市長參選人林智堅（左起）卸任新竹市長後9日首度走訪桃園地方，桃園市長鄭文燦特地陪同前往景福宮參香祈福。（范揚光攝）

身陷碩士論文抄襲爭議的前新竹市長林智堅投入桃園市長選戰，晚間在臉書分享桃園市長鄭文燦帶他去吃金河冬粉丸動態，還號召網友推薦「私房美食」。但除藍營人士推薦「抄手」諷刺，還有網友酸，「連吃啥都要別人推薦，是抄上癮了？」

國民黨台北市議員徐巧芯就率先留言推薦「抄手」，暗諷論文抄襲；桃園子弟的國民黨文傳會副主委林家興也跟進「認真推薦」中壢龍東路川抄手。國民黨發言人白喬茵則要林智堅吃「誠實豆沙包」，新北市黨部發言人蕭敬嚴則推甘蔗（渣）。

不過不少網友更關注的是林智堅的誠信，就有人留言揶揄「臉皮是要有多厚才可以這樣的從容」、「人不要臉天下無敵」、「還吃得下？」，還有人酸「所以在中華大學跟台大就讀時就是一直在吃喝玩樂，才沒有時間寫論文嗎？」

也有網友批評林智堅從新竹市長任內落跑轉戰桃園市長，留言諷刺「果然是有了桃園，就忘了新竹的人！！ 新竹貢丸還記得嗎？」也有人留言詢問，「新竹市長在桃園幹嘛？新竹市市長人呢？被拋棄了嗎？」