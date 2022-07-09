日本前首相安倍晉三遭41歲無業男山上徹也槍殺身亡，現場畫面曝光後，不少人將矛頭對準了安倍的隨扈，認為隨扈第一時間沒反應，給兇手二次開槍機會，隨後這名隨扈也遭起底，為34歲、擁有「帶刺玫瑰」之稱的石田萌美，讓網友傻眼，直呼「怎還會出事」。

據了解，石田萌美從事隨扈至今已有11年資歷，不僅擁有極佳美貌，能文能武，精通多種語言，也熟悉劍道、柔道、空手道等格鬥技，從拔槍到開槍甚至僅需0.5秒。

此外，石田萌美在警視廳內成績也是數一數二，超過半數的男同事都非她的對手，更曾連續擊敗10位身強力壯的空手道選手。日本保安特警隊中，女性僅佔5%，石田萌美更是5%中唯一能擔任首相保鑣的人，從2016年起便開始保護安倍晉三，也因此格外受安被信任。

身分起底後不少日本網友也傻眼，不敢置信大喊：「我不能接受」、「為何有這種菁英在旁邊還會出事」、「拔槍只要0.2秒，結果對手開兩槍才反應過來？」、「帶刺的玫瑰過譽了嗎」，但也有人緩頰，表示安倍當時僅帶著她一名隨扈，所以不可能注意360度環境，該檢討的應該是奈良警察派員問題。