《張雅婷辣晚報》

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，41歲凶嫌山上徹當場被捕；事發影片曝光後，外界質疑維安團隊是否怠忽職守，還有網友嘲諷維安團隊是「昂貴的裝飾品」。資深媒體人黃揚明表示，有一位前總統隨扈看到安倍被槍擊的影片後，直批安倍的隨扈兩字「該死」。

黃揚明9日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，把影片給當過總統隨扈的朋友看，他直批安倍晉三的隨扈兩字「該死」，認為第一時間應該要馬上衝過去把安倍保護住，推到、壓在他的身上，保護他不受槍擊，這是第一要件。

黃揚明接著表示，所有維安保鑣第一要項，要比被保護者身高還要高。當初李登輝180幾公分，他的隨扈沒有一個比他矮的，隨時要當他的人肉盾牌，隨扈身上也都要配備防彈衣，就是要擋子彈的。

黃揚明指出，安倍晉三被開第一槍到第二槍，隨扈的反應不只慢，而且動作是不對的，沒有人去把安倍撲倒，安倍的正後方甚至完全沒有人去防衛、看守。

黃揚明指出，日本前首相的維安，是由警視廳警備部警護課負責，發生這樣的狀況，一定有一堆人要被拔官。事發時，跑過去逮捕嫌犯的隨扈，一次就有6個，蹲下來的也有3、4個，現場保護安倍晉三的就有10來個隨扈；但凶嫌當時已經開了第一槍，沒打到，竟然還讓他開第二槍，非常荒謬，這次維安幾乎是零設防。