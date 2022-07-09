新北市中和區秀朗路、永和區環河東路昨（8日）晚11時許先後發生槍擊案，均為店家鐵門遭歹徒持槍射擊，犯案的槍手14歲羅姓少年犯後自行到中和警分局投案，辯稱長期遭同學霸凌，酒醉後情緒失控，因而開槍洩憤，供詞避重就輕。警方懷疑少年係受人指使，目前已組成專案小組追查幕後主使者。

警方調查，羅姓少年昨晚11時許先在中和區便利超商購買1瓶啤酒，喝下後於11時34分搭乘計程車至中和區秀朗路三段某茶行，朝鐵門射擊3槍，隨後再攔下另輛計程車轉往永和區環河東路二段某間當鋪，朝鐵門連開3槍，其中1槍啞彈未擊發，犯案後再搭計程車前往中和分局安平派出所投案，並交出作案用的改造金牛座90手槍。因被害店家均無人在場，未造成人員傷亡。

案發後警方立即到場蒐證並調閱相關監視器，中和、永和分局及刑警大隊亦組成專案小組偵辦。

少年供稱，在學校常被同學霸凌，長期壓抑不滿情緒，故喝酒醉後一時情緒失控，胡亂開槍。至於槍枝來源少年聲稱，是名已死亡的大哥3年前交付。

警方對少年進行酒測，數值為0。專案小組認為，少年供詞明顯為事先擬好，懷疑作案手法及說詞是經人指點，警方已根據少年交友情形深入追查。

據了解，被開槍的當鋪今年5月間曾與1名孫姓男子因典當休旅車發生糾紛，當鋪因孫姓車主未按時繳交利息，遂將休旅車扣留，曾姓車主繳付利息後領回車輛，卻指控當鋪保管不當造成車輛故障，要求賠償，當鋪業者不予理會，車主遂糾眾上門潑漆。

另間被開槍的茶行過去疑是四海幫海巨堂的聚集場所，但日前內部全已搬空。專案小組已在釐清所有相關線索，揪出槍擊案幕後藏鏡人。

偵訊後，晚間警方依槍砲彈刀管制條例、恐嚇罪嫌將羅姓少年護送至新北少年法庭審理，並向法官建請收容。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885