《素還真》監製黃亮勛預告電影將會繼續拍下去。（北影提供）

黃政嘉（右）上台領最佳造型設計獎。（北影提供）

霹靂布袋戲電影《素還真》在台北電影節大殺四方，先是在入圍酒會拿下媒體推薦獎及LINE TODAY觀眾票選海報獎，9日頒獎典禮又接連拿下最佳動畫片、最佳造型設計、傑出技術3項大獎，競賽類加上會外賽共奪下5獎，昨由霹靂國際多媒體董事長黃文章，代胞弟、已故配音大師「八音才子」黃文擇領傑出技術獎。

《素還真》是黃文擇遺作，黃文章在台上致詞時呼喊為黃文擇感到驕傲，「所有同仁都為你驕傲，你最後仍堅持最後一哩路，完成配音的工作，為布袋戲文化貢獻的精神，也受到戲迷的讚賞。」黃文章認為黃文擇的配音是世界上最好的，沒有人可以代替，還笑說：「我們不是打不死的蟑螂，因為那還是蟑螂，我們是鬥不倒的勇士。」最後他高舉獎座用台語喊話：「文擇，我們江湖再見！」

評審給予黃文擇（聲音演出）傑出技術的理由，是他單口配音的藝術與技術，造就了國寶級的文化特色，各種角色、情感的聲音變化，令人嘆為觀止，「八音才子」的美名將永留影迷心中。

霹靂國際多媒體總經理、《素還真》監製黃亮勛在領最佳動畫片獎時，也感念叔叔黃文擇的盡心盡力，同時希望大家可以喜歡布袋戲電影，預告系列電影必定會再拍下去；最佳造型設計獎則由霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉上台領獎。