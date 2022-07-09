新華社報導，中國國務院總理李克強9日就日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世向日本首相岸田文雄致唁電表示深切哀悼。

李克強表示，安倍晉三前首相曾經為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。「我同他多次會晤，就促進兩國關係進行有益交流。我願同岸田首相加強溝通對話，推動中日關係持續健康穩定發展。」

今天稍早中午時大陸央視報導，中國國家主席習近平就日本前首相安倍晉三逝世向日本首相岸田文雄致唁電。習近平代表中國政府和中國人民並以個人名義，對安倍晉三前首相突遭不幸辭世表示深切的哀悼，向安倍晉三前首相親屬表示慰問。

習近平指出，安倍晉三前首相在任期間為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻。「我曾同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我對他突然去世深感惋惜。我願同首相先生一道，根據中日四個政治文件確立的各項原則，繼續發展中日睦鄰友好合作關係。」

同日，習近平和夫人彭麗媛向安倍晉三前首相夫人安倍昭惠致唁電表示哀悼和慰問。