市長盧秀燕（中）特親自出席，表達力挺之意。（台中市政府提供）

知名明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳（右），領銜主演經典戲曲《劉全進瓜》，高潮迭起的劇情和精彩絢麗的舞台效果。（台中市政府提供）

台中市后里區公所9日晚上在后里森林公園微笑廣場，舉辦「2022后里戲苑-藝起來看戲」，知名明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演經典戲曲《劉全進瓜》，高潮迭起的劇情和精彩絢麗的舞台效果，吸引民眾攜家帶眷前往欣賞。市長盧秀燕特親自出席表達力挺之意。

后里森林公園去年3月開放四口之家以東區域，成為常設性公園，提供民眾休憩、遊樂的自然場域。后里區公所今晚特別邀請明華園戲劇總團至后里森林公園開演，盼在疫情衝擊下，凝聚在地居民情感及向心力，感受生活中藝術無所不在的幸福。

今晚與會有市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、文化局長陳佳君與市議員王朝坤、后里區長賴同一，和市議員參選人邱愛珊、陳若庭及市政顧問謝佩禎，還有后里區各里的里長等。賴同一說，感謝明華園戲劇總團帶來精彩絕倫演出，讓后里居民有機會就近聆賞傳統藝術演出，共度美好的夏日夜晚。

賴同一強調，后里擁有豐富在地特色文化觀光資源，不僅有歷史悠久后里馬場和健康休閒運動的自行車產業，塑造極具地方觀光特色的兩馬文化，更是花卉之鄉和薩克斯風製造重鎮，歡迎民眾暢遊后里觀光景點；包含麗寶樂園、后豐鐵馬道、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、月眉糖廠、中社觀光花市及泰安鐵道文化園區、后里動物之家等，感受后里在地人文風情。