王渝萱去年憑藉《該死的阿修羅》奪下金馬獎最佳女配角後，今（9日）再打敗謝瓊煖、于子育等老將，以該片獲台北電影獎最佳女配角肯定，被評審大讚是個「高可塑性演員」，她在台上激動到詞窮，除了感謝家人和劇組外，也有感而發地說「謝謝影像是一個可以包含各種情緒多元的族群，還有各種不同我們不熟識的人物的地方，這件事情讓我覺得很美好」。

王渝萱和同為入圍者的謝瓊煖曾在《你的孩子不是你的孩子》飾演母女，她在後台受訪時笑喊「今天其實是很開心可以跟媽媽一起入圍，我們金馬結束還有一起打牌」，接著提到前幾年非常想被選為北影非常新人，但最後願望沒有成真，這次一舉奪下女配角獎，她也自比會發光的金子，「上面還有很多土，希望大家撥乾淨，我會持續發光，現在只露出了一小角，我會持續努力」。

王渝萱還透露前幾個月曾夢到梅莉史翠普教自己演戲，而這段時間都在忙新作品，她也笑曝「每天我回家，我家的貓都用很哀怨的表情看著我，我就會說『你們是沒媽媽的孩子，好可憐』」，所以8月會讓自己放個長假，「陪陪我家兒子，也好好睡覺休息一下」。