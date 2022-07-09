男星李沛旭6日晚間無預警在社群曬牽手照，寫「李先生&李太太」宣布喜訊，也透過經紀公司證實要結婚一事；李沛旭昨（8日）曬出牽手辣妻到戶政事務所登記結婚影片，今（9日）驚喜曝光正面合照，眼尖網友看到證婚人都笑了，「正宮和小三同框，哥太幸福了」。

李沛旭從模特兒轉型成演員，在電視劇《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》扮演稱職綠葉，逗趣性格意外有觀眾緣，但近年他淡出演藝圈，熱愛健身的他還在健美比賽得獎；過去李沛旭和蔡淑臻愛情長跑8年最受關注，分手後改愛圈外女友，6月在健體比賽獲好成績，還在IG曬合照放閃，羨煞眾人。

6日晚上李沛旭無預警在社群曬照，分享和女友戴著對戒的牽手合照，輕描淡寫一句「李先生&李太太」，沒有多做敘述，但粉絲一看秒懂是宣布喜訊，紛紛留言恭喜；沒想到才過2天，8日晚上PO出「幹大事」影片，和辣妻手牽手到戶政是戶所登記結婚。

從宣布婚訊至今李沛旭都很保護辣妻，直到今日晚上他才在臉書發文，感謝兩位摯友運動員黃建智和來台發展的日籍男星夢多替他證婚，曬出夫妻倆和他們的合照；也不忘謝謝辣妻在這人生重要的時刻，成為他的家人，辣妻也終於露出正面照，雖然戴著口罩，從眉目之間就能看出是個性感美人。

不過，有眼尖網友發現，李沛旭其中一句話「謝謝二位願意成為我的家人」，瘋猜除了辣妻之外，可能有喜了，才會說「二位」，底下也看到網友狂刷一排「恭喜」。