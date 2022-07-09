俄羅斯遭遇西方全方位制裁，經濟、能源都遭一定程度的限制，且由於台積電等國際科技巨頭加入抵制，俄科技產業也陷入技術危機。專家表示，雖然俄羅斯將貿易和投資轉向大陸，「俄羅斯仍無法將其視為救星」，因為大陸不能滿足西方所有的設備和技術。

自由歐洲電台（RFE）報導，從1990年初以來，俄羅斯從未經歷連續多年的經濟衰退，而此次制裁導致投資項目所需的進口設備急遽下降，這也可能使俄羅斯出現30年來最嚴重的衰退。

俄羅斯最大銀行俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）執行長葛雷夫（German Gref）在論壇上悲觀表示，俄羅斯GDP今年可能下降7%，明年可能下降10%。

西方強力的制裁使俄羅斯轉向大陸進行貿易和投資。專家說，雖然大陸已成為設備和高科技的主要生產國，但俄羅斯不能將其視為救星，因為大陸也無法滿足西方所有設備和技術，這也意外著無限期取消更多的投資項目

莫斯科國立大學教授祖巴列維奇（Natalia Zubarevich）說她不只提過一次，大陸無法完全替代從西方進口的所有設備，這並非大陸會害怕二次制裁，而是他不能生產所有東西，不具備一切高科技能力。