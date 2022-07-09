1名網友抱怨，他日前在回家前點外送，送到自家社區門口，他在進車庫時明明眼見餐點已被放在管理室外頭桌上，但到現場時餐點卻不見了，詢問保全，對方稱該處是「監視器死角」，還說「年輕人不要計較這麼多，不懂事」，甚至不想讓社區總幹事知道此事，他痛批該保全怠職、態度有問題。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他的社區因防疫規範，外送餐點均須放在「管理室前方」桌上，他6日點外送後，正好從外頭回家，騎車進車庫時看見餐點已放在桌上，但之後親自到桌上卻發現餐點已被拿走，在現場等了20分鐘仍不見其他人拿回餐點，詢問保全，對方僅回了1句「監視器死角」。

網友的外送餐點被放在管理室外頭桌上，事後卻不見了，詢問保全，對方稱該處是「監視器死角」，還說「年輕人不要計較這麼多，不懂事」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友隔天與管理室聯絡，保全接電話劈頭問他幾歲，之後又說「年輕人不要計較這麼多，不懂事」，該網友說想找社區總幹事，對方說沒上班就掛電話；他為此發文罵「搞得好像我東西被偷跟你們反應，像我在找碴一樣就算了，至少要在各棟電梯貼個告示提醒其他住戶吧」，並認為該名保全態度差勁、不盡責。

其他網友紛紛留言「取餐桌剛好放監視器死角？不能換位置嗎？不能加裝監視器嗎？辦事不力還檢討住戶咧」、「堅持報警，請警察找管委會調監視器影像」、「或許查查同時段電梯，有無人提著你的餐點」、「會不會是保全吃掉的」、「報警，抓不到沒差，至少讓他們知道你會報案」。