羅志祥今晚5度攻蛋。（寬宏藝術提供）

羅志祥今晚5度攻蛋。（寬宏藝術提供）

羅志祥（小豬）走過感情風暴、事業低潮，今晚（9日）5度攻蛋，開場率30位舞群唱跳30分鐘不間斷，全場合唱〈愛轉角〉時，台下歌迷高舉起「一起唱到60歲」應援牌，小豬感動地說：「最美的音樂、最美的聲音，小巨蛋我回來啦！謝謝一路陪伴我的朋友，謝謝你們沒有離開我。」羅媽全程陪伴，不僅開場前到後台打氣，更提早入座，為兒子開心又不捨。

小豬歷時2年4個月演藝工作全面回歸，今滿場1萬觀眾見證他重生奇蹟，此次開唱「化繁為簡、反璞歸真」，他捨棄華麗裝扮造型，再現舞王風采，並祭出3大驚喜，包括開場從1樓觀眾席後方步行走進場館揭幕、打造5座舞台達成與歌迷360度互動成就、安排抽獎橋段回饋觀眾。

小豬今從1樓觀眾席後方步行登台揭幕，出其不意讓歌迷措手不及，上台後不間斷送上〈No Joke〉、〈夠了〉等9首舞曲轟炸全場，宛如大型派對HIGH翻歌迷；他隨後獻唱〈好朋友〉、〈我不會唱歌〉等抒情組曲，勾起歌迷回憶殺的同時，小豬瞬移到3層樓高的天橋舞台上演出，騰空橫跨小巨蛋場地，全場多達5座舞台的設計讓他飛天遁地「無所不在」。

不僅如此，他還預錄VCR辦「抽獎」回饋觀眾，不僅送周邊商品還送空氣清淨機，簡直把演唱會當成「尾牙」，更加碼送出自己演唱會慶功宴的「入場卷」，讓幸運歌迷一同分享喜悅；另一段串場VCR則請來網紅阿翰扮演的「九天玄女」錄製，他在片中大虧羅志祥「很會管理時間啊」、「很多人愛找你運動喔」、「下面很活潑」，無厘頭片段盡顯小豬已坦然面對過往低潮，隨後加碼宣布11月12日移師高雄巨蛋開唱。

相隔6年重返小巨蛋辦個唱，小豬內心感動不言而喻，之前彩排唱到〈力量〉時淚流不止，今晚正式開唱也強忍淚水，就怕影響後面表現。其實他此次不僅頂著左膝蓋舊傷登場，事前更嚴控飲食，一個月削肉13公斤，從84公斤狂瘦到71公斤徹底「消風」，做足事前準備；小豬在圈內擁有好人緣，不僅眾星送花祝賀演唱會順利，張小燕、張清芳、孫德榮、巫啟賢等人也進場欣賞。