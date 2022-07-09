英國6月中旬宣布將執行一項烏克蘭武裝部隊境外訓練計畫，預估每120天可訓練1萬名戰士，計畫已於約一週前啟動，國防大臣華勒斯本週前往英國各訓練基地視察。

英國「泰晤士報」（The Times）援引參與訓練指導的烏方軍官說法報導，由於相關計畫可望有效為烏軍增添戰力、填補疲倦或傷亡兵員，俄軍飛彈上月曾攻擊受訓者出發赴英前在烏克蘭境內集結的地點。

英國國防部表示，約1050名投入這項訓練計畫的英軍被部署在國防部位於英國西北、西南和東南地區的基地。華勒斯（Ben Wallace）指出，英國陸軍的世界一流專業知識和技術將有助烏克蘭重建戰力、擴大抵抗，以捍衛烏克蘭的主權和自主選擇未來的權利。

英國曾在2015年至今年2月俄烏戰爭爆發前，透過「軌道行動」（Operation Orbital）訓練超過2萬2000名烏克蘭軍事人員，軍種涵蓋陸、海、空軍，並陸續有瑞典、丹麥、加拿大等國加入，內容也擴大至英、烏等國的聯合演訓。

不過，「軌道行動」是在烏克蘭境內由英軍採輪調派駐模式執行，且訓練對象是烏克蘭專業武裝部隊；近日啟動的新計畫則主要針對接受招募的志願者。

英國國防部指出，這些軍事經驗從零至極少的烏克蘭志願者將獲得有助在前線有效作戰的技能，課程設計參考英國士兵的基礎訓練，包括武器操作、戰場急救、巡邏策略、武裝衝突國際法知識等。

英國國防部表示，政府在短時間內購得烏克蘭習慣使用的蘇聯系AK步槍，以利這些未來的烏克蘭士兵在受訓期間就能操作用於戰場第一線的武器。陸軍菁英部隊「威爾斯衛隊」（the Welsh Guards）為此特別事前在17天內測試了超過2400支AK步槍，確保烏克蘭受訓者能順利展開訓練。

受訓的烏克蘭士兵也獲得英方免費提供、可在烏克蘭繼續使用的服裝與裝備，包括頭盔、防彈衣、護目用具、護耳器、個人急救套組、軍靴、抗低溫潮濕的衣物、壕溝防禦工事用具等。

根據「泰晤士報」由國防新聞主編布朗（Larisa Brown）撰寫的報導，目前在英國境內已有600名烏克蘭受訓者，未來幾天還會有數以百計受訓者抵達。

華勒斯表示，烏克蘭受訓團隊在英國期間可能遭遇俄羅斯的情報和反情報活動及影響力作戰，英方已採取必要的防範措施。

報導指出，烏方接受的訓練相當於英國陸軍步兵28週正規課程的濃縮版，涵蓋實彈射擊槍法、城市作戰、地雷處置、陣地攻擊和防禦等。訓練每天早上6時開始、晚上10時30分結束，一週7天不間斷，受訓者年齡層為18至55歲。

其中一名烏克蘭受訓者、34歲的魏大力（Vitaliy，化名）原本是電子商務公司經理，有一個小孩。他告訴「泰晤士報」，來到英國前，他從沒開過槍，但如今身負重任，為了保衛國家和家人接受訓練。

魏大力說，他現在「渴望戰鬥」，雖然過去從未想過加入武裝部隊。

領導訓練計畫的英國陸軍第11安全部隊支援旅旅長、46歲的斯騰豪斯（Justin Stenhouse）說，事實上，士兵在前線2至3週能學到的東西可能比受訓期間還多，但訓練首要目標就是讓士兵能在前線至少撐2至3週。

他說，毫無軍事經驗的烏克蘭受訓者第4天就上靶場，學習動機非常高昂。烏克蘭武裝部隊需要安全的訓練場，而俄軍的攻勢顯然拖慢烏方的訓練速度。

斯騰豪斯透露，模擬讓人無法正常思考的隆隆砲聲有難度，但烏克蘭志願者在英國的受訓項目也包含戰場情境模擬與相關演練。

參與指導烏克蘭志願者、31歲的英國陸軍中士海斯（Dan Hayes）說，受訓者原本可能是貨車司機、砂石場工人、商店雇員，他們因為戰爭被迫放棄平民生活，這讓他「心碎」。

海斯說，他從軍14年；不同於烏克蘭受訓者，軍旅生活自始就是他的職涯選擇。指導烏克蘭志願者的官兵都願意與他們一起拚到晚上10時許，傾囊相授、投注一切可用資源，因為「我們知道，他們會需要這些能力」。