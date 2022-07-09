澳門行政長官賀一誠9日頒布批示，7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，暫停所有工商業活動的公司和場所運作，包括暫時封閉賭場，所有人員須留在住所，僅民生必需場所不受影響。雇員因此無法上班者，僱主無須支薪，不過澳門政府呼籲企業，可以用年假等方式讓同舟共濟的雇員休假。

官方統計，澳門8日新增71例陽性個案，自6月18日爆發本土疫情迄昨，累計1374例。盡管進行多輪全民檢測，但社會面病例仍持續檢出。

據澳門政府網通報，澳門行政法務司司長張永春下午在疫情記者會宣布，為控制 COVID-19 疫情的傳播，行政長官賀一誠今天頒布批示，自2022年7月11日至7月18日，暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

根據賀一誠批示，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必須外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95以上標準口罩，未成年人不具備條件時可佩戴其他標準的口罩。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，7月11日至18日暫停所有非維生必需的工商業活動期間，雇員雖為合理缺勤，但按現行澳門《勞動關係法》規定，僱主無需支付停工期間薪酬。然而，李偉農強調政府歡迎企業和雇員同舟共濟，相互支持，例如在停工期間，企業可考慮以先享受年假的方式讓雇員休假。