為達成淨零碳排目標，經濟部從去年2月啟動產業淨零工作，一年多來完成40場會議對話，今表示取得六大產業、25家龍頭大廠響應2050淨零碳排目標，已占全體製造業溫室氣體排放量一半以上。第二階段為深化工作，要找石化、鋼鐵、電子三大排碳產業詳議，督促提出內部具體減碳計劃。

淨零目標短期為2030年先減碳2成，長期則是2050年達成0碳排，經濟部長王美花8日召開「製造部門2030淨零路徑規劃產業座談會」，共有100位鋼鐵、電子、石化等各產業龍頭企業董總、公協會理事、政府代表，透過視訊參與。

這場座談算是第一階段工作總結會議，事實上，工業局從2021年2月就結合各產業公協會啟動「產業淨零工作小組」，一年多年共與鋼鐵、石化、電子、水泥、紡織、造紙等六大產業，展開40餘場次的會議，取得25家企業響應參與2050年淨零目標。

這25家都是排碳大戶，如中鋼、友達、日月光、台化、台泥、台塑石化、台達電、台積電、中油、正隆、永豐餘、亞泥、東和鋼鐵、遠東新世紀、豐興鋼鐵等，排放量合計占我國製造部門51％以上。工業局表示，這些大廠表示會透過預算編列、投資設備技術等，朝碳中和目標去做。

這次座談會，企業有共識淨零要從現有與前瞻兩技術面向著手，前者需要加速設備汰舊更新、鍋爐燃料從燃煤改為天然氣及生質燃料等。後者則同意要提前布局，像是氫能煉鐵、CO2回收再利用、綠能等。

工業局指出，下個工作開始深化，會先找石化、鋼鐵、電子，前三大排碳產業來就淨零深入討論，協助他們提出2050具體內部計劃，進入執行階段。