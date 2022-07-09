溫布頓今晚將會誕生一位新的女單冠軍，由都是首度打入大滿貫決賽的突尼西亞嘉柏（Ons Jabeur）與哈薩克女將芮芭琪娜（Elena Rybakina）爭后。結果首盤嘉柏兩度破發，以6比3先聲奪人，但芮芭琪娜以6比2、6比2逆襲封后，成為第一位稱霸網球四大賽的哈薩克女將。

嘉柏曾在2017年來台參加WTA台灣賽，是阿拉伯世界與北非罕見的女網好手，這次作為大會第3種子，嘉柏頭4輪一盤未失，直到8強、4強才打滿3盤過關。力拚成為阿拉伯世界首位贏得網球四大賽冠軍的女將。

芮芭琪娜出生長大於俄羅斯首都莫斯科，但2018年就改披哈薩克戰袍，本屆溫網首度打入大滿貫決賽。（美聯社）

芮芭琪娜則先後淘汰安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）、哈麗普（Simona Halep）兩位四大賽冠軍得主，她出生長大於俄羅斯首都莫斯科，但2018年就改披哈薩克戰袍，沒有在本屆溫網封殺的俄羅斯、白俄羅斯球員之列。

23歲的芮芭琪娜強調，自己的網球國籍就是哈薩克，「我已經為哈薩克出賽了好一段時間，打過奧運、聯邦盃。他們相信我，我非常開心能代表哈薩克。」

突尼西亞嘉柏在溫布頓女單決賽率先拿下第1盤。（美聯社）

在9日的女單決賽，嘉柏首盤發揮拿手的強勢抽球，於第3、9局兩度破發，以6比3拿下首盤。不過芮芭琪娜第2盤也還以顏色，在第1局就首次破掉嘉柏的發球局。關鍵第4局芮芭琪娜在5度丟士後驚險保發成功，下局乘勝追擊順勢破發，進而將盤數扳成1平。

第3盤第1局芮芭琪娜又率先破發，並於第7局二度破發成功，以5比2「聽牌」，最後芮芭琪娜在自己的發球局，以一記帶切二發讓嘉柏反拍回擊出界，拿下賽末點與本屆溫網女單冠軍。