男星KID（林柏昇）2月和女友妹仔Rita求婚成功，2月23日火速完成登記，喜事曝光後獲得許多演藝圈好友和粉絲祝福，當時閃婚KID就被狂問Rita是否懷孕，經紀人回應「還沒」；2個月前KID曬出同框愛妻自己挺著大肚子照，被猜測用另類方式報喜，但都沒下文，今（9日）晚間KID在YouTube頻道報喜，甜蜜證實「我們的小野人」。

KID今日晚上在YouTube上傳新影片，用Vlog向粉絲們分享好消息，之所以會做出這個決定，他也透過經紀人表示，「掩飾不了自己的喜悅」；原來KID和愛妻Rita結婚近半年，在求子路上遇到很多沒想過的困難，終於有了美好結果，雀躍地分享「我們的小野人」。

其實在5月初KID就突然曬出一張挺著肚子，Rita蹲下來抱他肚子並親一下的照片，和往常其他明星公開懷孕喜訊的照片動作一樣，但角色顛倒過來；當時大票網友推敲可能有喜事，都在底下刷一排祝賀留言，事後本人和經紀人都說「還沒懷孕」，時隔2個月他們如願以償，粉絲也都很替他開心。

KID透過經紀人表示寶寶目前滿3個月，KID現在心情很開心、藏不住的喜悅。關於預產期，經紀人則說現在還不便透露，未來可能會再拍影片宣布寶寶性別。

KID透過Vlog宣布愛妻Rita懷孕好消息。(影片/ 取自野人七號部落YouTube)

此次喜訊曝光後，不到10分鐘IG就湧入超過500則留言，都在恭喜KID終於要當爸，而報喜的YouTube頻道也有各種花式祝賀，「好感動，從Circus看到木曜再到野7，然後看著東區妹仔的出現，再變成村長夫人，到現在有小野人了」、「部落大喜事啊，太感動了」、「聽到心跳聲好感動，小野人要好好長大期待你的到來」。