大陸湖北孝感市近日發生一起悲劇，一名80多歲的熊姓婦人，將自己種的菜送到兒女家中供他們食用，未料一家四口將菜吃下肚後，紛紛嘔吐不止，抽蓄昏迷送醫，三女兒更因此不治身亡。事後檢警化驗蔬菜，發現裡面竟有老鼠藥成分。

根據陸媒報導，熊婦身體硬朗，即便年齡已邁入8字頭，仍持續耕作，自給自足，還會將種的菜送給兒女吃。上月中旬，熊婦一如既往，將當季蔬菜寄給兒女，未料大兒媳和二兒媳，以及三女兒夫妻一共4人將菜吃下肚後，身體開始發生變化。

過不了多久，4人先是四肢無力，意識不清，接下來更出現嘔吐、抽蓄現象，緊急送醫後，三女兒搶救無效，宣告不治，老婦得知消息後傷心不已，嚎啕大哭。

檢警獲報後展開調查，聽聞一家人都出現抽蓄昏迷現象，立刻將蔬菜送去化驗，接著來到老婦農地進行檢測，這才發現，土壤中竟含有大量「毒鼠強」成分，隨後送驗的蔬菜、死者的胃裡也都化驗出同樣毒物。

由於毒鼠強無色無味，毒性強烈，還會引發二次中毒，不容於水的特性更會汙染土壤，是官方明訂的禁賣品，檢警相當重視，也立刻回報孝感市當局，但當局態度卻相當消息，僅冷回「幾十年來都沒聽說過這種事，太稀奇了」，更稱並非環境局管理，將案件打回票，引發當地居民不滿，截至目前毒鼠強為何會出現土壤中仍是個謎。