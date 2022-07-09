1名網友日前在臉書上發現有廣告稱能用茅山道術「和合術」，幫人解決感情問題，他因此用3千元買了2個稻草人，原以為燒掉稻草人7天後，前女友就會找他復合，後來才發現疑似根本是騙局，他曝光稻草人照片，網友看傻說「我女兒可以做很多隻給你，便宜收費」、「看過各種臉書詐騙，但這個實在好笑」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他日前在臉書發現某廣告稱能用茅山道術「和合術」解決疑難雜症，廣告稱「測算不收取費」，於是他主動聯繫對方，花了3千元買了2個稻草人，希望透過法術與前任感情復合，但他說師傅事後要求他去找前女友，他認為當初稱只要燒掉稻草人，7天之後對方就會要求復合，認為師傅說法前後不一。

網友在臉書上發現有廣告稱能用茅山道術「和合術」，幫人解決感情問題，他因此用3千元買了2個稻草人，後來才發現疑似根本是騙局。（翻攝自臉書「爆料公社」）

「我po這文章是希望不會有下一個再被騙，只能說花錢消災」該網友認為是遭到詐騙，貼文還曝光他與該師傅通話畫面截圖與「稻草人」照片，照片一曝光隨即引發討論，網友紛紛留言「我女兒可以做很多隻給你，便宜收費」、「就你這例子，你之前對象沒把你全部財產騙光再走也是挺佛心的」、「看了這麼多被騙的就這稻草人最好笑」、「看過各種臉書詐騙，但這個實在好笑」、「自己紮不用300」、「我一直看到這類廣告，但沒想到真的有人會買」。