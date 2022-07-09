柯震東在媒體中心聽到前台好友九把刀拿最佳導演獎，嚇到不小心跪倒。（羅永銘攝）

2022第24屆台北電影節9日舉行頒獎典禮，最終影帝獎歸柯震東，一舉擊敗張孝全、溫昇豪、陳以文、范少勳，拿下人生首座北影影帝獎座，他說自己完全沒想到能拿獎，最開心的，是以往一般人都只討論他的直播內容跟花邊新聞，很少人講到表演會提到他，而今影帝獎項在手，笑說這個影帝級演技的話題應該可以延續1周左右。

柯震東在《月老》的表現獲評審盛讚自信又有魅力，表演行雲流水且自然迷人，動人的情感詮釋賦予了類型角色說服力，並成功地吸引觀眾入戲共鳴。今柯震東一上台，就先感謝評審、感謝劇組，謝謝許多人支持導演九把刀，也感謝電影雙女主角王淨跟宋芸樺，以及他的家人。

影后由陳湘琪擊敗林嘉欣、方郁婷、蔡亘晏、江宜蓉，陳湘琪曾以《迴光奏鳴曲》一舉奪下金馬和北影影后，暌違7年演出錢翔執導作品《修行》，二度拿下北影影后，她在片中飾演與丈夫關係降到冰點的中年婦女，今成功奪下北影影后，評審大讚她「以極少的台詞，成功刻畫了中年妻子面對出軌丈夫的壓抑、焦躁。大量沒有對手戲的情節，有如精準的獨白，令角色鮮活且厚實」。

陳湘琪一上台就先暖心說：「謝謝評審團、謝謝你們的肯定，我也向跟我一起入圍的演員說，下一次這個獎一定會在你們手上，跟你們一起入圍很榮幸。」接著特別提到該片導演錢翔，「你在我心中永遠是最佳導演。」還哽咽道：「最後也把這個獎給我爸媽，雖然你們看不到，但我相信你們一定很高興，很想念你們，我愛你們。」另問陳湘琪怎麼評價柯震東的表演？陳湘琪說：「他變成熟了，以後只會越來越好。」

最佳導演獎由九把刀拿下，他上台領獎時先開玩笑說：「我看到柯震東得獎，我就想說也許我也有機會吧。」自認自己說故事能力有待加強，因為每晚念床邊故事給女兒聽時，女兒都會說：「爸爸不要講，好難聽。」他甚至開心的有點捨不得離開舞台，並預告太太再過幾天就要頒第2個獎項給他，寵女兒的他還在台上獻唱一小段女兒愛歌。

今年獎項分配平均，《月老》、《該死的阿修羅》、《素還真》、《神人之家》都獲3獎並列大贏家，不過最高榮譽百萬首獎頒給紀錄片《神人之家》，最佳劇情長片則由入圍12項的《美國女孩》奪下。