網紅女星謝熙婷(Cammi，舊名謝芷蕙)有著精緻巴掌臉和不科學上圍，模特兒出道的她11年前和陳冠希喇舌艷照外流，轟動整個演藝圈，當時年僅16歲的她，還哭訴著把初夜獻給陳冠希。如今她正值愛美的27歲，在化妝打扮投入不少心思，哪料卻在今年3月被質疑進廠維修，如今再PO近照更是惹來毒舌批評。

網紅謝熙婷3月時曾曬出一段影片，然而不知是整型太多次或是濾鏡效果，小巧臉蛋竟變成了七角型，令人難以忽視，網友們紛紛質疑整型過度，當時她本人不僅未做回應，也不忘關閉留言板似乎想終止輿論，之後她持續高調炫耀奢華生活還有華麗服飾，卻在一次PO出起床影片後，再度被迫捲入爭議之中。

謝熙婷被批評整過頭成了七角臉型。(圖/謝熙婷 IG)

謝熙婷沒穿內衣大秀傲人雙峰。(圖/謝熙婷 IG)

那時，謝熙婷PO出一段穿著粉色睡衣起床的影片，可見她伸懶腰起床時，雪白北半球也跟著呼之欲出，接著換上運動裝作提臀運動，最後才換上小背心、長褲並掛上閃亮飾品，不過網友卻認為她的每個動作太給人刻意為之的感覺，直言：「又假了」、「好造作」、「那支香水好像空氣清新劑被我拿來噴廁所」。

謝熙婷水藍洋裝連開四洞大秀性感。(圖/謝熙婷 IG)

9日謝熙婷PO出出遊美照，可見她換上一身水藍色連身洋裝，置身在一片藍天白雲之中拍照，還不忘擺出自認最美的姿勢，不過網友卻批評她：「穿的好複雜」，只見她一連在洋裝連開4個洞，從脖子周圍、胸部開到腰間，露出雪白肌膚，堅挺雙峰差點就要包不住，似乎本想大開四洞秀性感卻反倒弄巧成拙。