日本前首相安倍晉三昨（8日）遭槍擊身亡，消息一出震驚全球，不過有男網友發現，網路上竟有無良奸商開賣「安倍勁三刺客同款工裝褲」，引來網友痛批，「想錢想瘋了」。不過記者實際查看銷售頁面，發現其形似「一頁式詐騙網站」，且漏洞百出，提醒民眾千萬別受騙。

「這店家是有那麼缺錢？」一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，日本前首相安倍晉三遭41歲嫌犯山上徹也從背後連開2槍身亡，沒想到竟有業者用「刺客同款褲」打廣告。

他隨文附上網頁截圖證明此話不假，更痛批「真不知道臉書為什麼會同意上架這樣的廣告？」照片曝光後，不少網友也氣憤直呼，「想錢想瘋了」、「臉書還真的是什麼廣告都能上啊 」，另有人感嘆，「能賺錢，誰管你家死了誰？這就是這個世界的真理，很殘酷也很現實」。

網友發現無良奸商開賣「安倍勁三刺客同款工裝褲」，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

記者實際查看該商品的銷售頁面，業者已將商品名稱修改為「刺客同款工裝褲」，並稱下單即贈刺客同款機能風斜跨包，前200名再送JEEP錢夾，業者也在商品介紹處貼出3張槍擊案嫌犯山上徹也被維安人員壓制的照片。

不過記者發現，該銷售頁面形似「一頁式詐騙網站」，除了賣場僅販賣一件商品外，商品圖中以紅圈標示的物品也是嫌犯行兇用的自製手槍，並非「斜跨包」，漏洞百出，提醒民眾千萬別受騙。

業者將商品名稱修改為「刺客同款工裝褲」，紅圈標示的物品也不是「斜跨包」，而是嫌犯行兇用的自製手槍。（圖／翻攝畫面）