民進黨桃園市長參選人林智堅爆發論文門事件，距離年底選舉只剩4個多月，針對論文事件是否會影響選情？資深媒體人黃創夏認為，中間這一群人對論文事件的觀感很重要，國民黨不見得有機會加分，但是民進黨千萬要小心，可能會扣分。

黃創夏8日在政論節目《新聞面對面》中表示，現在離年底選舉投票日11月26日，只剩4個多月，現在比對論文，會變成這場選舉一個大家非常有興趣的話題。40幾歲以下的民眾都有寫過論文，任何講出來的話，符不符合他們的經驗法則，他們馬上就有判斷。而桃園現在220萬的人口當中，有40萬的年輕人是因為桃園的工作機會而轉移進去的，而這40萬人都寫過論文，因此，林智堅的表現、說法或民進黨幫林智堅的說法，都會產生影響。

黃創夏接著指出，相信民進黨、林智堅的人，這些本來就是他的票，也許會因為這個過程而更鞏固。不過，他也舉桃園為例指出，桃園是那麼藍的地區，雖然看到總統蔡英文在臉書上為林智堅加油，但是蔡英文並沒有為此打包票，因為在桃園，已經不只討論林智堅，那些深藍的民眾馬上會聯想到蔡英文的論文門，而在深藍的群組裡不斷地轉傳。

黃創夏表示，對沒寫過論文的人，蔡總統在臉書上為林智堅加油，也許會有鞏固的效果，而讓基本盤鞏固。可是最後中間這一群人的觀感，國民黨不見得有機會加分，但是民進黨千萬要小心，可能會扣分。