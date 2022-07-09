斯里蘭卡示威民眾占領總統官邸、總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩行蹤成謎，上任還不到2個月的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天在召開政黨緊急會議之後宣布辭職。

威克瑞米辛赫今晚在推特發文說，為確保政府持續運作並考慮人民的安全，「我接受各政黨領袖的最佳建議，為囊括所有政黨的政府開路。為此，我將辭去總理之職」。

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，民眾4月起發起數波大規模示威，迫使當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日下台，之前已曾4度出任總理的威克瑞米辛赫於3天後緊急回鍋，並兼任財政部長。

威克瑞米辛赫上任後多次重申，解決斯里蘭卡經濟困境需要時間，但數月積累的民怨今天再次爆發，數以萬計的民眾在可倫坡突破警察防線，佔領總統官邸，威克瑞米辛赫立即召開緊急政黨會議，與各政黨領袖討論如何因應現今局勢。

總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）目前行蹤不明，但當地媒體報導，有車隊護送黑色長車內的神秘乘客登上軍艦，離開可倫坡港；他與前總理馬興達．拉賈帕克薩是親兄弟。