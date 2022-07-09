九把刀奪最佳導演，柯震東激動下跪。(圖／羅永銘攝)

第24屆台北電影節今(9日)舉行頒獎典禮，影帝后由《月老》柯震東、《修行》陳湘琪拿下，最佳導演則是九把刀（柯景騰），王渝萱以《該死的阿修羅》奪下最佳女配角、高英軒以《咒》奪最佳男配。

柯鎮東擊敗張孝全、温昇豪、范少勳、陳以文奪下最佳男主角，他難掩激動，「謝謝我的女主角王淨、宋芸樺」，也感謝九把刀和家人，另外，他在得知九把刀獲最佳導演時，也在後台激動下跪。陳湘琪也以《修行》拿下影后，她感謝評審團肯定，也謝謝家人、導演，最後哽咽表示，「也把這個獎給我爸媽，雖然你們看不到，但我相信你們一定很高興」，而今年的卓越貢獻獎則頒給朱延平。

百萬首獎頒給紀錄片《神人之家》。(圖／粘耿豪攝)

今年獎項分配平均，《月老》、《該死的阿修羅》、《素還真》、《神人之家》都獲3獎並列大贏家，不過最高榮譽百萬首獎頒給紀錄片《神人之家》，最佳劇情長片則由入圍12項的《美國女孩》奪下。

第24屆台北電影節得獎名單：

百萬首獎／《神人之家》

最佳劇情長片／《美國女孩》

最佳導演／九把刀（柯景騰）《月老》

最佳男主角／柯震東《月老》

最佳女主角／陳湘琪《修行》

最佳編劇／樓一安、陳芯宜《該死的阿修羅》

最佳攝影／夏紹虞《不想一個人》

高英軒、王渝萱奪下最佳男女配角獎。(圖／羅永銘、粘耿豪攝)

最佳男配角／高英軒《咒》

最佳女配角／王渝萱《該死的阿修羅》

最佳紀錄片／《神人之家》

最佳短片／《詠晴》

最佳剪輯／黃懿齡《神人之家》

傑出技術／黃文擇（聲音演出）《素還真》

最佳造型設計／霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司《素還真》

最佳美術設計／陳若宇《咒》

《美國女孩》奪下最佳劇情長片、最佳新演員2獎。(圖／羅永銘攝)

最佳新演員／方郁婷《美國女孩》

最佳動畫片／《素還真》

最佳視覺效果／嚴振欽、罡風創意映像有限公司《月老》

最佳配樂／秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流《該死的阿修羅》

最佳聲音設計／高偉晏《庭中有奇樹》

卓越貢獻獎頒給導演朱延平。(圖／羅永銘攝)

卓越貢獻獎／朱延平