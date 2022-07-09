韓國人氣女團「aespa」出道僅1年7個月已擁有〈Black Mamba〉、〈Next Level〉、〈Savage〉3支觀看次數2億以上的MV，時隔9個月aespa帶著新作《Girls》回歸，同步在美發售，開放預購僅1周便突破100萬張，總預售量更高達161萬張，寫下KPOP女團史上最高預售紀錄。成員們也特別錄製問候影片，靦腆的以中文向粉絲打招呼，KARINA與GISELLE展現流暢中文實力，令台灣粉絲超驚艷。

「aespa」海外行程滿檔，才於上月底順利結束美國Showcase，原定只舉辦1場，門票瞬間秒殺緊急再加場，2天與共萬名的粉絲共度美好時光；即將在8月舉行的日本首場Showcase，足足有40萬人參與抽選門票。火熱的搶票熱潮與強大銷售力再次證明aespa的高人氣與強大影響力。他們8日還受邀擔任Good Morning America Summer Concert Series 2022開場嘉賓，成為首組出演的KPOP女團，並最初公開新歌〈Girls〉的舞台。

「aespa」對新專輯的高預售量表示「很驚訝也很開心，認真準備的專輯在一開始就創下如此好的紀錄，覺得很激動，真心感謝大家，日後會帶來更好的音樂與舞台」。aespa不僅歌曲火紅，獨特的虛擬世界觀也是熱議話題點，每位成員擁有相對應的虛擬分身ae，此次新歌〈Girls〉是首結合強烈Wobble Bass與粗獷合成器音效的舞曲，延續著未完的故事，講述成員們聯手虛擬分身ae正式與反派角色Black Mamba展開戰鬥後更加成長的內容，同時為SMCU aespa世界觀第一季畫下句點。

aespa第二張迷你專輯《Girls》已在台與韓國同步數位發行。