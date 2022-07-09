甜美女星郭書瑤擁有傲人身材，19歲憑著網路遊戲廣告「殺很大」走紅，被封為「觸控美少女」、「宅男女神」，後來她更靠著電影《志氣》，奪得第50屆金馬最佳新演員獎，紮實演技備受外界肯定，而她平時也會用社群分享生活點滴，一直有在練習舞技的她，近日貼出一段熱舞影片，立刻引起宅男們一陣騷動。

郭書瑤在IG透露：「自主練習，跳完直接睡」，並說「進步的速度跟不上老師教的程度」影片中，她穿著黑色運動bra和藍色緊身褲，火辣秀出完美好身材，尤其小腹肌肉驚人結實，對著音樂使勁扭動全身，還倒在地板上劈腿、翻滾，劇烈搖晃過程中，超亮車頭燈也跟著被秀出來，只有19秒卻已十分養眼足夠。

郭書瑤PO出限動搞笑稱被襲胸。(圖/郭書瑤 IG)

隨後她也曬出瘋狂健身後的照片，可見她身在配有專業設備的教室，一邊還穿著和練習跳舞時的緊身服裝，照片中，她賣力鍛鍊全身肌肉，秀出驚人馬甲線條，雙手則緊握住一根木棍，並露出吃力緊繃的表情，在IG她便無奈自嘲：「怎麼覺得我像是被體罰，還是在練少林武功之類的…….」。

另一方面，她在8日和女性友人聚餐PO出限時動態，當時她穿著細肩帶灰色背心，一對酥胸香豔逼人，不過這段影片卻小有玄機，原來有隻神秘的手襲擊她的胸部，於是她也幽默加註9個字：「這是偷摸還是不給看」，引來網友內心浮想翩翩。