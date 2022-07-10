高雄楠梓區後勁溪傳出大面積油汙汙染，水面漂浮大量油漬，並飄出陣陣刺鼻臭味，高市府環保局獲報後，利用攔油索攔截油汙並以吸油棉吸除油汙，經環保調查後發現，汙染源頭疑似來自橋頭供油中心。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄楠梓區後勁溪傳出大面積油汙汙染，水面漂浮大量油漬，並飄出陣陣刺鼻臭味，高市府環保局獲報後，利用攔油索攔截油汙並以吸油棉吸除油汙，經環保調查後發現，汙染源頭疑似來自橋頭供油中心。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄楠梓區後勁溪傳出大面積油汙汙染，水面漂浮大量油漬，並飄出陣陣刺鼻臭味，高市府環保局獲報後，利用攔油索攔截油汙並以吸油棉吸除油汙，經環保調查後發現，汙染源頭疑似來自橋頭供油中心，後續將依違反水汙染防治法裁罰1萬到600萬元罰鍰，而疏漏原因供油中心尚在調查當中。

高市府環保局8日接獲民眾通報，稱後勁溪德惠橋下出現不明油汙，周遭也瀰漫刺鼻汽油味，環保局獲報後立即派員到現埸勘查，並於德民橋、鋼便橋及德惠橋共計布設4條攔油索執行油汙防堵，另於油汙集中處德民橋下消波塊鋪設吸油棉做緊急應變處理。

環保局表示，此次油汙事件經稽查人員於後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵發現有殘餘黑色油汙，並持續有少許疏漏，沿上游溯源至橋頭供油中心內，發現中心內集水井出現黑色油汙，經採樣與後勁溪油汙比對一致，且於集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

因此環保局研判該油汙疑經由橋頭供油中心流入青埔溝，續流再至後勁溪主河道造成河面汙染，環保局後續將依違反水汙染防治法第28條規定裁罰橋頭供油中心1萬元至600萬元罰鍰。至於詳細疏漏原因，目前橋頭供油中心仍在調查當中。

環保局指出，後勁溪油汙清除作業，總計出動40人次，2部沖吸汙泥車，另中油公司出動10人，3部車清理油汙，單日完成清理31噸含油汙水。後續將要求供油中心接手清理作業，環保局呼籲業者應妥善運作製程油品，若發生意外疏漏情形，應依法進行通報並採取緊急措施防止汙染擴散，若經查獲非法排放廢油，造成河川嚴重環境汙染，將依法重懲決不寬貸。

高雄市環保局後勁溪油汙橋頭供油中心