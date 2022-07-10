民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」爭議，越燒越熱。國民黨台北市議員王鴻薇表示，林智堅的兩位指導教授，碩士畢業生產量媲美量販店等級；還保證原創聲明，甚至幫你找抄襲你的兇手；她點出，台大教授陳明通近10年來生涯累積指導173位碩士，中華大學教授賀力行生涯累積產出高達473位碩士。

王鴻薇9日在臉書貼文質疑，學位量販店？林智堅抄襲案，不只抖出著作權糾紛，更揭露出了讓人難以置信的事實，堪稱是學術界大驚奇，就這麼剛好，都是林智堅的教授，一年碩士畢業生的產量之高，簡直是媲美量販店等級的產出。以台灣高等教育環境來看，當一位教授每年能指導畢業5個學生，都已經算是相當高產的情況，但這兩位教授真的令人不得不佩服他們作育英才的貢獻與努力。

王鴻薇點出，台大教授陳明通，近10年來平均一年可以產出10位碩士，生涯累積指導173位碩士，可說相當驚人。中華大學教授賀力行，才是真的厲害，根據台灣碩博論文網統計，近10年，賀力行平均一年可以產出22位碩士，生涯累積產出高達473位碩士，陳明通可能要再加油了。

王鴻薇接著指出，兩位教授指導後的服務到位，如果是他們指導下的論文，需要保證原創聲明、甚至幫你找抄襲你的兇手，都幫你服務到位，讓其他同學扼腕自己找錯指導老師。