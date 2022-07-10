全球經濟衰退疑雲浮現，經濟部長王美花今天從國際情勢指出，確實有硬著陸、通膨和消費需求減弱等問題，但台灣體質底氣足，半導體產業發展暢旺，並對其他行業有所挹注，外銷訂單亦呈現成長格局，她對台灣下半年經濟審慎展望不悲觀。

王美花在今天晚間播出的電視節目「三國演議」接受主持人汪浩訪問，除對下半年經濟展望發表看法，並談及台灣電價、電網韌性、再生能源及台灣出口外銷情況等議題。

面對通膨壓力罩頂，美國聯準會（Fed）鷹派升息與經濟衰退疑雲浮現，王美花表示，台灣經濟展望可從自身體質和國際情勢檢視，台灣製造業大多是外銷，如果歐美等主要市場經濟不確定性增加，通膨導致消費力道減弱，究竟會軟著陸、硬著陸，對全世界都有影響。

王美花說，台灣產業體質方面，從COVID-19疫情到全球缺晶片，可看出「小小的台灣，但是在半導體業有主導全球的力量」，其他產業的國際訂單也因此穩定成長；全球消費趨緩下，確實有些行業受衝擊較深，但上個月外銷訂單依舊成長，顯示台灣底氣足、不用太悲觀。

對中國出口外銷下降方面，王美花表示，4月、5月主要是受上海疫情封控影響，許多廠商在中國仍有很大的生產基地，回歸正常後，相信量能會回來一些；同時，台灣對新南向國家的出口表現亮眼、規模破紀錄，顯現對新南向的經營，投資與貿易逐步成長。

她也提及，台灣與歐盟投資經貿對話升至部長、總署長層級，具有重要實質意義，顯示歐盟要和台灣加緊合作；在日本方面，儘管未上升至部長級，但日本是台灣第3大貿易夥伴，台、日之間一直存在友好特殊情感，產業關係相當密切，兩國應加強合作。

針對台灣7月起電價平均調漲8.4%，王美花說明，燃料價格大幅攀升，台電、中油成本支出比過往貴上數倍，在此情況下，電價就必須調整；不過，疫情影響內需、通膨持續盤旋，為穩定物價，部分民生商業和住宅用戶凍漲。

在供電穩定方面，王美花表示，目前全台電力是採講求效率的超高壓電網，為防再發生全台大停電，打造分散式電網為首要之務；她指出，再生能源因疫情與此前邊境管制嚴格，確實拖累離岸風電發展進程，現相關問題陸續解決，會將進度趕上來。（編輯：林克倫）1110709